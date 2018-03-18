بالصور.. شرطة الجوف تنفذ حملة ميدانية تفتيشية بمدينة سكاكا

سهو الهشال(صدى):

نفذت شرطة منطقة الجوف متمثلة بقوة الضبط الميداني وإدارة التحريات والبحث الجنائي وادارة دوريات الأمن عند الساعه العاشرة من صباح يوم الاحد 1439/7/1 هـ حملة ميدانية تفتيشية لبرنامج توطين على أنشطة ( مكاتب الخدمات العامة – مكاتب تاجير السيارات- المكاتب العقارية – المراكز التجارية المغلقة) وبمشاركة ( إمارة المنطقة- الأمانة -فرع مكتب العمل- فرع وزارة التجارة- فرع وزارة النقل) بمدينة سكاكا.

وعدد المكاتب التي تم زيارتهن( 55 ) مكتب بحملة التوطين. وتم ضبط مجموعة من مخالفي نظامي الإقامة والعمل وعددا من مخالفات عدم التوطين والبلديات.

ونفذت شرطة محافظة طبرجل(مركز شرطة ميقوع ومخفر شرطة بسيطا) حملة تفتيش ضمن الحملة الوطنية الشاملة لتعقب وضبط مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود ( وطن بلا مخالف ) صباح نفس اليوم الاحد بعدة مواقع لتجمع الوافدين بمشاريع ميقوع وبسيطا وتم ضبط مجموعة من المخالفين لنظامي العمل والإقامة، وتمت إحالة المخالفين لجهات الاختصاص. والله الموفق.