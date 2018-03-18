مرعب المخالفين: الحمولة الزائدة والسير عكس الاتجاه كوارث مرورية

علي القحطاني (صدى):

قال ” حامد الدخيل ” الشهير بـ ” مرعب المخالفين ” ، أن الحمولة الزايدة، والسير عكس الاتجاه، ومقاطعة الطريق، من أكثر الأشياء التي قد تؤدي إلى كوارث تضر بالمواطنين، اثناء السير.

وأضاف ” الدخيل ” ، عبر مداخلة هاتفية في برنامج ” ياهلا ” ، إنه تعرض إلى موقف حقيقي لهذه المخالفات، حيث كان ” أحد الأشخاص يسير عكس الاتجاه، حتى التقينا وجهاً لوجه, وفي النهاية ما تلقيت منه سوى إعتذار ” .

وأضاف لمن ينتقده: ” لو كنت في مكاني وحدثت لك حالة وفاة أو حالة إعاقة، ما كان هذا هو رأيك في الموضوع ” .