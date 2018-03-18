غياب هداف روسيا عن المونديال يعزز فرص الأخضر

نواف السالم(صدى):

أعلن نادي زينيت سان بطرسبورج الروسي، أن ألكسندر كوكورين يغيب عن الملاعب لمدة 6 شهور بسبب الإصابة التي تعرض لها.

وسيغيب كوكورين، عن مباراة منتخب بلاده الافتتاحية بالمونديال أمام السعودية يوم 14 يونيو المقبل، مما سيعزز فرص الأخضر في الفوز.

وكان كوكورين، قد تعرض للإصابة الخميس الماضي في لقاء الدوري الأوروبي أمام لايبزيج الألماني الذى انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما.

ويعد كوكورين الهداف الأول للمنتخب الروسي، حيث تعرض لإصابة بقطع في الرباط الصليبي للركبة.

يذكر أن المنتخب الروسي سيفقد الثنائي الدفاعي فيكتور فاسين وجورجي جيكيا في نهائيات كأس العالم بسبب الإصابة في الركبة.