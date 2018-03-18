محاولات إماراتية للتعاقد مع خربين

نواف السالم(صدى):

يسعي نادي العين الإماراتي، إلى إقناع لاعب كرة القدم السوري عمر خربين، من أجل الانتقال إلى صفوفه في الموسم الكروي الجديد بعد المستوى اللافت للنظر الذي قدمه اللاعب مع الهلال خلال الموسم الحالي.

وما زال خربين في حيرة من أمره إما الموافقة على الرحيل من الهلال والانتقال إلى العين، أو البقاء ضمن صفوف الفريق والتمسك به في الموسم الجديد.

وحرص مسؤولو العين على مراقبة خربين طوال الفترة الماضية، ولاحظوا وجود ثبات في مستوى النجم السوري ليتم الاستقرار على التفاوض معه ومحاولة إقناعه باللعب ضمن صفوف النادي.

وكان خربين، قد انضم للهلال في يناير 2017 على سبيل الإعارة قادمًا من الظفرة الإماراتي قبل أن يقوم الهلال بشرائه نهائيًا في آخر الموسم، وسجل اللاعب الموسم الجاري أربعة أهداف فقط خلال 14 مباراة وصنع خمسة أخرى، بسبب كثرة إصاباته.