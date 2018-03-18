عائض القرني: محمد صلاح واجهة مشرفة للدين الإسلامي
أعرب الداعية الإسلامي عائض القرني، بالسمعة الطيبة التي يقدمها محمد صلاح لاعب منتخبنا الوطني وفريق ليفربول، في أوروبا من خلال مباريات كرة القدم، مؤكدًا أنه صورة مشرفة للإسلام.
وقال القرني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” علينا جميعًا أن نحرص على تمثيل هذا الدين العظيم دين الإسلام بصورته الحقيقية المُشرّفة في جميع المجالات وفي كل الميادين؛ لأن العالم يعشق الناجح ولكنه لا يحترم الفاشل، وفقك الله أيها الرائع محمد صلاح ” .
وكان صلاح، قد أحرز 4 أهداف في مباراة فريقه أمام واتفورد في منافسات الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي، متصدرًا قائمة الهدافين في الدوري.
تحياتنا من مكة لك يا أبا مكة @22mosalah 🌷#محمد_صلاح دمت علماً ونجماً،
ودام كل من يُمثّل الإسلام بصورة مُشرّفة💐#عائض_القرني pic.twitter.com/yEsbbt4pP2
— د. عائض القرني (@Dr_alqarnee) ١٨ مارس، ٢٠١٨
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44294 ] نشر منذ 2 ساعتين
اشوا ان المهارات الرياضيه ماتنسرق ,,
المر[ عدد التعليقات: 886 ] نشر منذ 2 ساعتين
الشيخ يعرف عن الرياضه واللاعبين في الدول البعيده لكن ماعطا رايه في البلوت
ابو وليد[ عدد التعليقات: 594 ] نشر منذ 2 ساعتين
فيه ناس لا تشعر بالخجل
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26481 ] نشر منذ 1 ساعة
طيب
☕☕☕لست محرومه ولي رباً رحيم🍞🍞🍞[ عدد التعليقات: 26481 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يجزاك خير الجزاء يا شيخ
بب[ عدد التعليقات: 444 ] نشر منذ 1 ساعة
ابو محمد ابصم على ..💩💩 جعله مداخيل العافيه والهنى اوصل لربع مواصليه وتعال تبطح في الصحيفة وعلق 🐽
اخو بدوه[ عدد التعليقات: 40 ] نشر منذ 1 ساعة
حتى لوكانت المباراه وقت الصلاه
Amq[ عدد التعليقات: 61 ] نشر منذ 1 ساعة
ابو محمد كل تراب قل خير او اصمت
ابو محمد 😎[ عدد التعليقات: 44294 ] نشر منذ 47 دقيقة
على تراب انت والنكره الثاني ,, وأنا ماقلت إلا الصحيح …
,, وإلا برضه حتى المهارات الرياضيه تبون تجيرونها لغير اصحابها ..؟؟
,, الحق احق ان يتبع ..
الشرقيه[ عدد التعليقات: 46 ] نشر منذ 15 دقيقة
كلنا معاك
يابو محمد هذا
لا تلومك فيهم لأئمة لأئم
هذا دليل متابعة القرني للمشاهير الناجحين ::::::::::::::