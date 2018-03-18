عائض القرني: محمد صلاح واجهة مشرفة للدين الإسلامي

طلال الغامدي(صدى):

أعرب الداعية الإسلامي عائض القرني، بالسمعة الطيبة التي يقدمها محمد صلاح لاعب منتخبنا الوطني وفريق ليفربول، في أوروبا من خلال مباريات كرة القدم، مؤكدًا أنه صورة مشرفة للإسلام.

وقال القرني عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : ” علينا جميعًا أن نحرص على تمثيل هذا الدين العظيم دين الإسلام بصورته الحقيقية المُشرّفة في جميع المجالات وفي كل الميادين؛ لأن العالم يعشق الناجح ولكنه لا يحترم الفاشل، وفقك الله أيها الرائع محمد صلاح ” .

وكان صلاح، قد أحرز 4 أهداف في مباراة فريقه أمام واتفورد في منافسات الجولة الـ 31 من الدوري الإنجليزي، متصدرًا قائمة الهدافين في الدوري.