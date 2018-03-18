بالفيديو.. متحدث جامعة الامام: ليس لنا علاقة بدهس الطالبة
قال أحمد الركبان، المتحدث الإعلامي لجامعة الامام، تعليقاً على حادثة دهس الطالبة، أن الطالبة سليمة، واصابتها بسيطة.
وأضاف أن الجامعة ليس لها علاقة بالحادث حيث أنه وقع خارج اطار الجامعة، بطريق ” عثمان بن عفان ” ، وأن الجامعة لا تتحمل اي شئ خارج اسورة الجامعة.
وأشار الركبان في مداخلة هاتفية في برنامج معالي المواطن، أن الجامعة طلبت من الجهات المعنية، أن تقوم بوضع جسور لتخفيف العبء علي الطالبات من هذه الجهة، وأن تقوم برصف مطبات صناعية لتخفيف سرعة السيارات، أثناء عبور الطالبات، وفي انتظار تنفيذ هذه المطالب.
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بالفيديو.. دهس طالبة بجامعة الإمام أثناء عبورها
بعد حادثة دهس طالبة أمام جامعة الإمام.. المتحدث والمستشار الإعلامي لمدير الجامعة يتحدث لـ #معالي_المواطن pic.twitter.com/90YD5d0CW5
— معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) ١٨ مارس، ٢٠١٨
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