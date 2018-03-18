بالفيديو.. متحدث جامعة الامام: ليس لنا علاقة بدهس الطالبة

عادل الحربي (صدى):

قال أحمد الركبان، المتحدث الإعلامي لجامعة الامام، تعليقاً على حادثة دهس الطالبة، أن الطالبة سليمة، واصابتها بسيطة.

وأضاف أن الجامعة ليس لها علاقة بالحادث حيث أنه وقع خارج اطار الجامعة، بطريق ” عثمان بن عفان ” ، وأن الجامعة لا تتحمل اي شئ خارج اسورة الجامعة.

وأشار الركبان في مداخلة هاتفية في برنامج معالي المواطن، أن الجامعة طلبت من الجهات المعنية، أن تقوم بوضع جسور لتخفيف العبء علي الطالبات من هذه الجهة، وأن تقوم برصف مطبات صناعية لتخفيف سرعة السيارات، أثناء عبور الطالبات، وفي انتظار تنفيذ هذه المطالب.

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