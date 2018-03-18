برشلونة يتغلب على اتليتك بيلباو في الدوري الإسباني

ماجد محمد(صدى):

تغلب فريق برشلونة اليوم الأحد، على ضيفه اتليتك بيلباو بهدفين دون مقابل، في المباراة التي أقيمت على ملعب الكامب نو ، ضمن منافسات الجولة الـ 29 من الدوري الاسباني لكرة القدم.

وبهذه النتيجة واصل برشلونة ابتعاده بصدارة الدوري ورفع رصيده إلى 75 نقطة في المركز الأول وبفارق 11 نقطة عن أقرب مطارديه اتليتكو مدريد 64 صاحب المركز الثاني، فيما بقي اتليتك بيلباو في المركز الثالث عشر برصيد 35 نقطة .

وفي مباراة اخرى ، تمكن فريق ليغانيس من الانتصار على نظيره فريق اشبيلية بهدفين مقابل هدف ، وبهذا الانتصار رفع ليغانيس رصيده إلى 36 في المركز الثاني عشر ، وتجمد رصيد اشبيلية عند 45 نقطة في المركز الخامس للترتيب .