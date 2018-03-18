الصحة: حالات الحصبة محصورة في الأطفال الذين لم يتلقوا تطعيماتهم بجدة

نايف السالم(صدى):

استجابت فرق الصحة العامة بجدة لحالات الحصبة المسجلة بين الأطفال خلال الأسابيع الماضية، وهي محصورة في الأطفال الذين لم يتلقوا تطعيماتهم المجدولة.

وقالت صحة جدة إن الربع الأول من العام 2018 شهد زيادة محدودة في عدد حالات الحصبة بين الأطفال غير المطعمين في بعض الأحياء الشعبية في محافظة جدة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، واستجابت فرق الصحة العامة عبر القيام بمباشرة عدد من الإجراءات الوقائية لتلك الحالات ومخالطيهم.

وأشارت الشؤون الصحية إلى أنها نفذت مسحًا ميدانيًّا للأحياء المعنية، حيث تبين أن الغالبية العظمى من الحالات كانت في غير المطعمين بالتطعيمات الأساسية والبقية في أطفال لم يبلغوا سن التطعيم المعمول به حاليًّا، كما لم تسجل أي مضاعفات شديدة.

وأضافت صحة جدة أن خلال الأسبوعين الماضيين بدأت الإصابات بالتناقص التدريجي لتصل إلى أدنى مستوى لها الأسبوع الماضي، واستكمالًا للإجراءات الوقائية فستنفذ الشؤون الصحية بمحافظة جدة حملة شاملة للتطعيم ضد الحصبة، بالإضافة إلى الأمراض المعدية الأخرى المستهدفة بالتحصينات في الأحياء التي سجلت فيها حالات خلال هذا العام، وذلك بدءًا من يوم الأحد المقبل.