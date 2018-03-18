حساب المواطن يعلن 3 عوامل تأثر على استحقاق الدعم

علي القحطاني(صدى):

أكد حساب المواطن، مساء اليوم الأحد، أن قيمة الدعم المخصص للمستحقين تتأثر بـ 3 عوامل .

وقال حساب المواطن عبر حسابة على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، ” يتأثر استحقاق الدعم في حساب المواطن وقيمته، بتجاوز الدخل الشهري للحد المانع، وعدم الإفصاح عن الدخل أو مصدره الصحيح، وكذلك عدم أهلية أحد التابعين ” .

وكشف حساب المواطن في وقت سابق عن أنواع الدخول التي يجب الإفصاح عنها عند التسجيل في البرنامج، مشيرًا إلي أن الدخل هو المبالغ الإجمالية التي يتم اكتسابها ويعبر عنها بقيمة نقدية، ومنها الراتب الشهري أو التقاعدي وما يتم اكتسابه من الأنشطة التجارية وغيرها.