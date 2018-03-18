بالفيديو.. طفلة سورية من نازحي الغوطة: ” ما بدي بشار “

دمشق(صدى):

أفصحت طفلة سورية، عن رأيها عبر شاشة تلفزيون الإخبارية السورية الحكومي، أنها لا تريد أن يكون الرئيس بشار الأسد، أبًا لها.

وفي التفاصيل: أجري مراسل القناة بعد خروج الطفلة مع ذويها من منطقة حمورية في الغوطة الشرقية، إلى مراكز مؤقتة للاجئين قرب دمشق.

وطلب والد الطفلة التي تدعي ” حبيبة ” أن تقول أنها ابنة بشار الأسد، إلا أن « حبيبة » ردت بشكل عفوي « لا ما بدي بشار» .

وكان أهالي حمورية، التي يقطنها نحو 5 آلاف نسمة، قد اتجهوا إلى مناطق سيطرة جيش الإسلام وفيلق الرحمن، قبيل دخول قوات النظام، بينما بقي قسم آخر في المدينة التي دخلها النظام عقب قصف عنيف.