” الأرصاد ” تحذر من الرياح المثيرة للأتربة غدًا
أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن نشاط في الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الغربية لمنطقتي الرياض والقصيم تمتد إلى مناطق حائل ، الجوف والحدود الشمالية كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، غدًا الإثنين.
وقالت الهيئة : يصحب ذلك ارتفاع في درجات الحرارة في حين تكون السماء غائمة جزئياً على تلك المناطق. كما يتوقع تكون السحب الرعدية خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان ، عسير والباحة.
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