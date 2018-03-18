  • الأحد 18

    مارس

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. ” الأرصاد ” تحذر من الرياح المثيرة للأتربة غدًا

” الأرصاد ” تحذر من الرياح المثيرة للأتربة غدًا

” الأرصاد ” تحذر من الرياح المثيرة للأتربة غدًا
علي القحطاني (صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن نشاط في الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الغربية لمنطقتي الرياض والقصيم تمتد إلى مناطق حائل ، الجوف والحدود الشمالية كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، غدًا الإثنين.

وقالت الهيئة : يصحب ذلك ارتفاع في درجات الحرارة في حين تكون السماء غائمة جزئياً على تلك المناطق. كما يتوقع تكون السحب الرعدية خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان ، عسير والباحة.

 


الوسوم:, ,

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *