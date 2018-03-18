” الأرصاد ” تحذر من الرياح المثيرة للأتربة غدًا

علي القحطاني (صدى):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، عن نشاط في الرياح الجنوبية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الغربية لمنطقتي الرياض والقصيم تمتد إلى مناطق حائل ، الجوف والحدود الشمالية كذلك على الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، غدًا الإثنين.

وقالت الهيئة : يصحب ذلك ارتفاع في درجات الحرارة في حين تكون السماء غائمة جزئياً على تلك المناطق. كما يتوقع تكون السحب الرعدية خلال فترة ما بعد الظهيرة على مرتفعات جازان ، عسير والباحة.