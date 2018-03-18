” محمد السلمي ” : توزيع الدولارات بشوارع أمريكا لافساد زيارة ولي العهد

نايف السالم(صدى):

روى الدكتور محمد السلمي رئيس المعهد الدولي للدراسات الإيرانية، قصة محاولة بعض الأشخاص لإفساد زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان لأمريكا.

وقال السلمي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : بدأ توزيع الدولارات في شوارع أمريكا، من قبل شريفة وأختها الصغيرة، يريدون افساد زيارة ولي العهد السعودي.

وأضاف: ولكن هيهات، ألم يتعلموا من درس لندن؟ ألا يتذكرون فضيحة مراسل الجزيرة الذي تحول إلى محتج؟ ستنجح الزيارة ويتحقق الهدف المنشود، ويعود الواهمون بخفيّ حنين. نصيحة مقدمة سلفا!.