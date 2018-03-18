الجزيرة القطرية تتخبط لعزل وزير الخارجية الأمريكي

طلال الضوي(صدى):

زعمت قناة الجزيرة القطرية, أن الرئيس الأمريكي “ دونالد ترامب ” قام بعزل وزير خارجيته “ ريكس تليرسون ” ، لإصابته بنوبة اسهال.

واستقبلت القناة هذا القرار بالتوتر الشديد, حيث أنهم يعتبرون ” تليرسون ” من الحلفاء القطريين, وأحد المعارضين لسياسة ترامب الجديدة وخاصة مع الإتفاق النووي الإيراني.

يذكر أن نظام الحمدين كان يعول على وزير الخارجية المعزول في حل الأزمة القطرية, مع الدول الداعية لمكافحة الإرهاب، وخاصة بعد التأكيد على أن الأزمة القطرية صغيرة جدا.