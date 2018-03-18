شاهد.. روعة حديث ” مطلق المطيري ” تبكي مذيع عراقي

عادل الحربي(صدى):

تحدث أستاذ الإعلام السياسي بجامعة الملك سعود، الدكتور مطلق بن سعود المطيري، حول أكاذيب الإعلام الإيراني وعملاءه، ودور المملكة العربية السعودية في العمل على وحدة الصف العربي.

وأكد الدكتور مطلق، على عروبة العراق وأهمية رجوعها للحضن العربي، وبكى خلال القاء مذيع قناة ” سامراء ” العراقية، بعد أن تناول اللقاء تاريخ العراق وثقافته وعشائره العربية الأصيلة التي تسكن معظم أرجائه.

وزاد من ذرف المذيع العراق للدموع حديث الدكتور مطلق الذي جاء فيه: ” تعلمنا من أبطال العراق وتعلمنا من أحداث كبيرة في العراق ، وإنا ضد فرسنة وايرنة الشعب العراقي لأن هذا ضد انتمائي العربي وضد قوميتي العربية وضد أصلي والإنسان يدافع عن أصله وعروبته وتاريخه ” .