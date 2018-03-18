حماية المستهلك تحذر المواطنين من الاحتيال في التجارة الإلكترونية

عادل الحربي(صدى):

حذرت جمعية حماية المستهلك, اليوم, الأحد, من بعض ممارسات الاحتيال في التجارة الإلكترونية, جاء هذا في اطار دورها لحماية المواطنين من محاولات النصب والاحتيال.

وأشارت من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” , إلى بعض صور الاحتيال الإلكتروني, جاءت على النحو التالي:

-عرض صفحة إلكترونية وهمية لممارسة الاحتيال بالبيع عليها.

-طلب إجراء الدفع بالتحويل على حسابات خارج إجراءات منصة البيع المعتمدة.

-عدم الحصول على الطلب وتجاهله بعد الدفع.

-استلام منتج مخالف لما تم طلبه وفقاً لإعلان الموقع التجاري.

-استلام منتج مقلد بادعاء أنه أصلي.