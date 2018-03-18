بالفيديو.. ” المرور ” يرصد 48 مخالفة عدم استخدام الإشارة الضوئية

حمود العنزي (صدى):

وجهت الإدارة العامة للمرور، تحذيرًا من مخاطر عدم تقيد قائدي المركبات بتنبيه الغير بالإشارات الضوئية عند الدخول من طريق الخدمة إلى الطريق الرئيسي، أو عند الانعطاف، مؤكدًا على ضرورة التزام قائدي المركبات بقواعد السير.

ونشر ” المرور ” مقطع فيديو، يظهر تجربة تمثلت في وضع كاميرا خاصة بأحد الطرق الرئيسية لرصد مخالفة عدم تنبيه الغير، مبيناً أن القيادة ثقافة وسلوك وخلق.

وأظهر الفيديو الذي صوّرته الكاميرا في غضون 15 دقيقة فقط، رصد 48 مخالفة تتمثل في عدم التنبيه بالإشارة الضوئية.