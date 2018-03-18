بالفيديو.. رجل إماراتي يجسد أروع لحظات الإنسانية وهو يودع عاملة منزلية

ابوظبي(صدى):

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يجسد أروع لحظات التعاطف والإنسانية، ويودع فيه رجل إماراتي عاملة منزلية من سريلانكا في طريقها إلى وطنها، دون أن تعرف أن زوجها فارق الحياة.

وظهرت العاملة في المقطع، وهي تلح بالسؤال عن حال زوجها، فيما يقبل المواطن رأسها ويديها، ويخبرها أن إرادة الله هي التي ستكون.