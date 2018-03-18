قوة جوية كويتية تشارك في تمرين ” درع الخليج المشترك 1 ” بالمملكة

خالد الظفيري(صدى):

وصلت قوة جوية كويتية اليوم الأحد المملكة للمشاركة في فعاليات تمرين درع الخليج المشترك 1 الذي سينفذ بعد غد الثلاثاء ويستمر حتى 16 أبريل المقبل.

وقالت مديرية التوجيه المعنوي والعلاقات العامة بوزارة الدفاع الكويتية في بيان صحفي إنه كان في وداع القوة من قاعدة علي السالم الجوية آمر القوة الجوية الكويتية اللواء ركن طيار عبدالله الفودري.

ويهدف التمرين إلى تعزيز العمل المشترك وتوحيد المفاهيم ورفع الجاهزية القتالية للقوات المشاركة في دول مجلس التعاون الخليجي.