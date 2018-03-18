بالصور.. ” إيدون جرين زيكلات ” السيارة الأسرع في جنيف

جنيف(صدى):

تعتبر Eadon Green Zeclat واحدة من أسرع السيارات التي ظهرت هذا العام في معرض جنيف الدولي للسيارات بتصميم خارجي مثير وطلاء مميز وهي سيارة نجحت في جذب الانتباه من سيارات أخرى عديدة فائقة بسبب شكلها الغريب. وقد ذكر مؤسس الشركة فليكس ايتون أن هذه ليست أول سيارة من انتاجهم حيث قدموا من قبل Black Cullin التي اعتمدت على رولزرويس بمحرك V12.

أما Zeclat فقد أكد أنها تعتبر خطوة جديدة كبيرة للشركة وعلى عكس Black Cullin التي كانت نموذجا أوليا ، فان Zeclat التي كانت معروضة في معرض السيارات تعتبر أقرب إلى الإنتاج. وقال إيتون: Zeclat الكوبيه ، يمكن أن ننتجخا فهي ليست سيارة تجريبية ولكنها نسخة ما قبل الإنتاج ” .

وعلى أي حال ، لا يتخطط الشركة لتقديم الكثير من النماذج من السيارة ، حيث أن الحد الأقصى للانتاج حسب الطلب ، هو 25 وحدة في السنة تقريبا بأسعار تبلغ 769.631 دولار. ولكن إذا طلبت خمسة سيارات فقط في السنة من الشركة ، فإن الأسعار سترتفع إلى مليون و339 ألف دولار. وقال إيتون: ” من حيث التسعير ، فإنه في يأتي الأساس بقسمة سعر التجهيزات وتكاليف البناء على عدد العملاء.

وهذه السيارة الرياضية تتخذ من كورفيت جراند سبورت أساساً لها، وحقيقة أن التصميم الخارجي للسيارة سيلعب دوراً مهماً في أدائها فالتصمي الغريب يحمل الكثير من الجوانب الأيروديناميكية.