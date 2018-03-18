بالصور.. أمير حائل يدشن مستشفى الملك سلمان التخصصي

أحمد الخبراني(صدى):

دشن صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل وبحضور معالي وزير الصحة د توفيق الربيعة بعد ظهر اليوم الأحد مستشفى الملك سلمان التخصصي في حائل (المرحلة الأولى) والذي تبلغ طاقته الإستيعابية عند إكتماله 500 سرير وتجاوزت تكلفة إنشائه 500 مليون ريال، ويُعتير إضافة مميزة ونقلة نوعية لمنظومة الخدمات الصحية بمنطقة حائل بشكل خاص والمملكة بشكل عام حيث يضم العديد الأقسام والعيادات المتخصصة في مختلف التخصصات الطبية.

ويتكون هذا الصرح الطبي من 4 طوابق ويشتمل على 55 عيادة في 48 تخصص منها الأورام والقلب والسمنة والأعصاب والكلى وغيرها إضافة إلى أقسام العناية المركزة ووحدة الحروق والمناظير والعمليات وجراحة اليوم الواحد والعلاج الطبيعي وغيرها من الأقسام المتخصصة والخدمات المساندة، وسيُسهم بإذن الله في زيادة عدد الأسرة بالمنطقة وتقليل عدد الإحالات خارجها.

وقام سمو أمير منطقة حائل صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز وبحضور معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بقص شريط الافتتاح في المبنى الرئيسي بمستشفى الملك سلمان التخصصي إيذاناً ببدء العمل بالمستشفى.

وأكد أمير منطقة حائل صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أن هذه نقلة نوعية وهي الخطوة المثلى للنقلة الصحية.

وقال اليوم لدينا مستشفى تخصصي متكامل على طراز حديث فاق أرقام تجهيزه 290 مليون ريال ويعد خطوة هامة في المنظومة الصحية في المنطقة، واليوم ما نشاهده من عمل وعدد يلبي إحتياج للمنطقة وسيساهم في سد ثغره كبيرة مبيناً أنه لا يزال المجال امامنا في تطوير المجال الصحي.

وقدم الأمير عبدالعزيز بن سعد الشكر للقيادة الرشيدة على دعمهم اللامحدود لهذا الصرح الصحي ولوزير الصحة وزملاؤه والشئون الصحية في حائل الذين بذلوا جهداً كبيراً فالفرح ليس بالمبنى بل في القدرات العالية الممكنة من تنظيم الأطروحة، وقال أن اطروحة الصحة أطروحة ممنهجة تأخذ البلد بخطوات ثابتة إلى الأمام.

وقال أمير حائل كم كان هناك من اتصال ورساله واجتماع مع وزير الصحة والوكلاء ومدير الشئون الصحية في حائل من اجل ان يكون هذا اليوم .

ومن جانبه أوضح معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة اننا نتوج دعم حكومتنا الرشيدة والتطورات الصحية في المنطقة بافتتاح مستشفى الملك سلمان التخصصي الذي يتسع لـ 500 سرير وبتكلفة اجمالية تجاوزت 620 مليون ريال وهذا المستشفى يشمل جميع التخصصات الطبية المتقدمة لترتفع السعة السريرية في منطقة حائل من 1179 سرير إلى 1679 سرير أي بزيادة تتجاوز 40 % وهذا يشكل اضافة مميزة لمنظمة الخدمات الصحية بالمنطقة.

وأضاف أن هذا المستشفى سوف يسهم بمشيئة الله بالحد من تحويل الحالات المرضية لخارج المنطقة، مشيراً أن المستشفى يضم مراكز متخصصة تقدم خدمات ذات جودة عالية وجهز بأحدث المواصفات العالمية والمعايير الطبية لينظم لمنظومة المرافق الصحية لمنطقة حائل والتي تشمل حاليا 12 مستشفى و109 مركز صحي أولي وخمسة مراكز متخصصة لأمراض القلب والعيون والأسنان والكلى والتأهيل الطبي.

وقدم وزير الصحة الشكر والعرفان لأمير المنطقة على متابعته الدقيقة بالشأن الصحي بالمنطقة.

وفي نفس السياق رفع مدير عام الشئون الصحية في منطقة حائل الدكتور حمود الشمري شكره وتقديره للحكومة الرشيدة ولأمير منطقة حائل ولوزير الصحة والوكلاء والزملاء في صحة حائل على جهودهم الجبارة لإنجاز المستشفى والتي كانت خلال الاشهر الماضية أحد التحديات الكبيرة التي تواجه المنطقة ولكن اليوم ولله الحمد اقول للزملاء ان التحدي الاكبر يبدأ من اليوم ما بعد الافتتاح لما يتطلبه من تقديم خدمات متميزة للمستفيدين من الخدمة، موضحا انه بإذن الله ثم بجهود فريق العمل ستكون الخدمات في هذا المستشفى مرتكزة حول الانسان ومبنية على المفاهيم العلمية في تحسين تجربة العميل ومحور اهتمامنا سيكون للمريض.

تجدر الإشارة أن منظقة حائل يوجد بها حالياً 12 مستشفى و109 مراكز رعاية صحية أولية إضافة إلى 5 مراكز متخصصة ( القلب العيون الأسنان الكلى التأهيل الطبي ).

ومن جهة اخرى رعى أمير منطقة حائل صاحب السمو الملكي الامير عبدالعزيز بن سعد ومعالي وزير الصحة ،اتفاقية وقعت بين الشؤون الصحية بالمنطقة وإدارة تعليم حائل لتعزيز الصحة واتفاقية اخرى بين صحة حائل والغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة لدعم المبادرات الخاصة بلجان أصدقاء الصحة والاستثمار في المجال الصحي بالمنطقة.

