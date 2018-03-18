بالفيديو.. مرتضى منصور يؤكد عدم حصول آل الشيخ على عضوية الزمالك

طلال الغامدي(صدى):

قال رئيس نادي الزمالك المصري، مرتضى منصور، إنه سيرد مليون دولار إلى تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الرياضة فورًا، مشيرًا إلي أنه كان قد حصل عليها كهدية لناديه.

وأكد منصور عبر فضائية ” صدى البلد ” المصرية، أن الزمالك يمتلك القدرة على إعادة المليون دولار التي حصل عليها كدعم لناديه بصفقة اللاعب التونسي حمدي النقاز.

واوضح منصور، أن تركي آل الشيخ لن يحصل على رئاسة نادي الزمالك الشرفية، مشيرًا إلى أنه عرض عليه صفقات جديدة لتدعيم الفريق لكنه رفض مساعدته.