بالفيديو.. كرة ثلجية تنهي حياة فتاة خرجت لتدخين سيجارة

سول(صدى):

تعرضت فتاة كورية تعمل كباحثة ، إلى إصابة مروعة في راسها بسبب كرة ثلجية .

حيث خرجت الفتاة لتدخين سيجارة في جراج معمل تعمل فيه، إلا أن الأمر انتهى بكارثة صحية لها، حسبما رصدت كاميرا المراقبة بالمكان ،وحينما انتهت وتحركت للعودة إلى المعمل مجددًا؛ إذ سقطت عليها كتلة ثلجية من أعلى سقف الجراج فطرحتها أرضًا على الفور؛ وذلك وسط ذهول الحاضرين.

وتعرض رأس الباحثة لارتطام شديد بالأرض؛ ما تسبب لها في جرح غائر بالرأس أدخلها في غيبوبة، وفاقم الوضعَ تأخُّرُ نقل الباحثة إلى المستشفى الذي لم يسعفها التدخل الجراحي الذي أجري فيه.