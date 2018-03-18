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بالفيديو.. مطرب شهير يتوقف عن الغناء ليوبخ جمهور حفلته

بالفيديو.. مطرب شهير يتوقف عن الغناء ليوبخ جمهور حفلته
الخرطوم(صدى):

أثار المطرب السوداني محمد الأمين، المعروف بـ ” الباشكاتب ” ، ضجة عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، عقب غضبه من جمهوره الحاضر لحفلته، بسبب ترديدهم معه لأغنيته ” زاد الشجون ” .

حيث قام بوقف الغناء ، مطالباً منهم الالتزام بالاستماع فقط، في حين أن الأمر مصدر سعادة لغيره من المطربين عندما يحفظ الجمهور أغانيهم.

وقال لهم المطرب الشهير ” مهو يا تغنوا إنتوا يا أغني أنا ” ، ثم أشار للفرقة الموسيقية بالتوقف عن العزف، وعاد إلى الجمهور يصب عليهم لومه قائلاً: ” لا بجد يعني يا تغنوا إنتوا يا أغني أنا، يعني أنا ما حأقدر أؤدي كويس، لو عايز أتصرف في الأداء ما حأقدر ” ، وبعد هتافات اعتذار من الجمهور رد عليهم “طيب خلاص معليش حانخلي الأغنية دي ونغني حاجة تانية” وسط هتاف العشاق، رافضاً محاولات أعضاء الفرقة بإعادة الأغنية صارخاً بصوت عالٍ: ” ما عايز! ” .

الفنان الأمين برر لجمهوره في نفس الحفلة أن الغناء معه يحول بينه وبين الارتجال والإضافة في الأغنية، فما كان منهم إلا أن صفقوا له.

 


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 3074 ] نشر منذ 17 دقيقة

غريبة بدل ما يفرح زعل جمهورة لو انا منهم نسيبة لحالة يغني لنفسة

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