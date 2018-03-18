بالفيديو.. الحصيني: هذه الفترة تشتهر بالتقلبات الجوية السريعة

عادل الحربي(صدى):

أكد عبد العزيز الحصيني خبير الأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن هذه الفترة، تشتهر بالتقلبات الجوية السريعة، موضحًا أن التقلبات الجوية يقصد بها ويقصد بالتقلبات الجوية، عواصف رعدية، أمطار، برد، حر، غبار ورياح وعواصف ترابية.

وقال عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” : تشتهر هذه الفترة -فترة انتقالية تأخذنا بالتدريج من فصل الشتاء إلى فصل الصيف -بالتقلبات الجوية السريعة بسبب تدافع الكتل الهوائية ما بين باردة وحارة رطبة.