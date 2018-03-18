الأمير عبدالله بن بندر ينقل تعازي القيادة لذوي الشهيد الشنبري

نايف السالم(صدى):

نقل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر أمير منطقة مكة المكرمة بالنيابة، تعازي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله -، وسمو مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة، لذوي الشهيد عايش أحمد الشنبري، الذي استشهد أثناء أداء واجبه في الدفاع عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي.

وعبر الأمير عبدالله بن بندر في اتصال هاتفي بذوي الشهيد، عن فخر واعتزاز الوطن وأبنائه بالشهيد، سائلاً الله تعالى أن يتقبله بواسع رحمته مع الشهداء، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

يذكر أن جثمان الشهيد وصل إلى محافظة الليث، وكان في استقباله عدد من المسؤولين في القطاعين العسكري والعام، الذين أدّوا الصلاة عليه، وشاركوا أسرته تشييع جثمانه.