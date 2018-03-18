شاهد.. دبي أجمل المدن من فوق السحاب

ابوظبي(صدى):

قال المصور اللبناني, بشير مكرزل, إن أكثر ما يميز التصوير في دبي هو المباني الشاهقة وناطحات السحاب الكثيرة، مضيفاً أن ” دبي هي من بين أجمل المدن معمارياً، وهذه المباني الضخمة لا يمكن رؤيتها سوى من السماء، كذلك الطرقات السريعة الكبيرة والممتدة على مسافات هائلة، والصحراء الواسعة.

وأظهرت الصور, أن هذه المدينة بها كل شيء منظم, من ناطحات السحاب الشاهقة في منطقة ” المارينا ” ،إلى فلل الشاطئ الواسعة والفاخرة على جزيرة نخلة جميرا الاصطناعية، تبدو كل مشاريع المدينة العقارية وكأنها جزء من لوحة رسم، وخطط لشكلها النهائي مسبقاً قبل البدء بها.

ولا شك بأن أفضل طريقة ممكنة لرؤية هذه اللوحة المتكاملة، هي الجلوس في مقعد النافذة خلال رحلة طيران أثناء الهبوط أو الإقلاع من المدينة.