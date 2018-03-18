بالفيديو والصور.. سفير مصر بجدة يعرب عن فخرة بالتصويت في انتخابات الرئاسة

نايف السالم(صدى):

شهدت انتخابات الرئاسة المصرية لليوم الثالث على التوالي في قنصلية جدة، حضور معتدل مقارنة بالأيام السابقة نظرًا لأنه يوم عمل وبداية أسبوع .

وأعرب السفير المصري الدكتور حازم رمضان، عن شعوره بالفخر من موقف المصريين بالخارج والذين حرصوا على المشاركة باختلاف أعمارهم وطوائفهم كما وجه الشكر للمرضى وكبار السن والمعاقين والذين حرصوا على المشاركة رغم ظروفهم كما شارك بنفسه على خدمتهم ورعايتهم .

وجاءت العملية الانتخابية بهذا المظهر المشرف نظرًا للجهود المشرفة التي قام بها الاتحاد العام للمصريين العاملين بالخارج وشباب الاتحاد على خدمة الناخبين وتقديم صورة مشرفة للمصريين بالخارج.

كما وجه الدكتور سعيد يحيى رئيس الاتحاد العام للمصريين بالخارج، شكره وتقديره لهؤلاء الشباب نظرًا لحماسهم والتزامهم ومساعدتهم في تنظيم الدخول والخروج وترتيب وسائل نقل الناخبين من مقارهم إلى موقع القنصلية .

يُذكر أن الانتخابات الرئاسية، كانت أيام 16 و17 و18 مارس الجاري في الخارج، بينما تقام في الداخل بأيام 26 و27 و28 من الشهر نفسه.