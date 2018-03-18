خطأ شائع تقترفينه أثناء الإستحمام يخسرك شعرك

متابعات(صدى):

جراء تعريض الشعر للحرارة العالية وللصبغات الكيميائية، ناهيك عن الفروقات المناخية وغيرها من المشاكل، يعاني شعر المرأة من التلف والجفاف الحاد، ما يدعوها الى الإستعانة دائماً بأقنعة الزيوت الطّبيعية المرطبة.

لكن في المقابل هل تعلمين أن نسبة عالية جداً من النساء يعتمدن ” الكونديشنر ” بطريقة خاطئة؟

يقوم الخطأ الشائع على اعتماد الكونديشنر بدءاً من جذور الشعر حتى الأطراف. هذه الطّريقة تؤذي كثيراً فروة الرأس، لاسيما وأن تركيبة المستحضر غنية بالمواد الكيميائية الدّهنية التي قد تسدّ مسام جذور الفروة لتمنعها من التنفس وبالتالي تسبب تساقطها.

لذلك عليك اعتماده فقط عند الأطراف التي تتعرّض للتلف أولاً، فبعد الإنتهاء من غسل الشعر جيداً بالشامبو، والإنتظار لدقيقتين من الوقت حتى تتغلغل التركيبة الى أعماق الخصلات، أغسلي شعرك بالمياه جيداً.

يُذكر أن بعض الدراسات الأخيرة، تشير الى أن اعتماد الكونديشنر على الشعر الرّطب لا يعطي النتيجة اللازمة، فالخصل التالفة المشبّعة بالمياه لن تمتص غذاء تركيبة المستحضر الكافية، فلا بد إذاً من اعتماده على الشعر الجاف.