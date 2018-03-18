وظائف شاغرة في إدارة تعليم محافظة الرس

فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت إدارة التعليم بمحافظة الرس اليوم ممثلة بالموارد البشرية عن توفر عدد من الوظائف للرجال للعمل مستخدمين على بند الأجور .

وحددت الإدارة موعد التقديم على هذه الوظائف بحيث يبدأ في الثالث من شهر رجب لهذا العام ويستمر مدة أسبوع.

واشترطت الإدارة في إعلانها أن المتقدم سعودي الجنسية وقادرا على القيام بأداء الوظيفة ومجيدا للقراءة والكتابة وألا يقل عمره عن 20 عاما، مع تقديم ما يثبت السكن واجتياز المقابلة الشخصية إضافة إلى أهمية أن يكون المتقدم مسجلا في برنامج الخدمة المدنية (ساعد) وألا يكون متقاعدا من وظيفة حكومية أو التأمينات الاجتماعية.

وخصصت الإدارة الرابط التالي للتقديم على الوظائف: هنــــــا .