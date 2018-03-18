بالصور.. طلاب مدرسة العفوص يشاركون في مبادرة ” ازرع ولا تقطع “

سعيد العجل(صدى):

استضافة متوسطة العفوص أمس مبادرة ” ازرع ولا تقطع ” بمدرسة متوسطة العفوص بحضور رئيس بلدية المحافظة المهندس غازي الظفيري ورئيس المجلس البلدي الأستاذ فراج أحمد الصغير وأعضاء المجلس البلدي.

ورحب قائد المدرسة الأستاذ جمعان اللحلحي بالضيوف وقدم شكره على هذه المبادرة التي تحرص على الاهتمام بالتشجير وتوعية الطلاب بأهميتها بعدها تحدث رئيس البلدية عن دور المدارس في مثل هذه المبادرات وأنهم شركاء النجاح في ذلك وستكون المبادرة في جميع المدارس بنين وبنات.

وقدم شكره لقائد المدرسة على استضافة المبادرة للمدارس بعدها قام الطلاب بغرس الأشجار يشاركهم أعضاء المجلس البلدي وعدد من المعلمين.

وقي ختام اللقاء قدم قائد المدرسة شهادات شكر للضيوف المشاركين.

