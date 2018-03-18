آل الشيخ: سنبحث عن مصلحة المملكة قبل دعم أحد ملفات مونديال 2026

طلال الغامدي(صدى):

أكد رئيس هيئة الرياضة، تركي آل الشيخ، أنه لم يتلق طلبًا من أحد لدعم ملف استضافة كأس العالم 2026، والذي يتنافس المغرب على تنظيمه مع ملف مشترك بين أمريكا والمكسيك وكندا، مشيرُا إلى أنه سيبحث عن مصلحة المملكة أولًا.

وقال آل الشيخ عبر حسابة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، لم يطلب أحد أن ندعمه في ملف 2026، وفي حال طلب منا سنبحث عن مصلحة المملكة العربية السعودية أولًا ” .

وتابع: ” اللون الرمادي لم يعد مقبولا لدينا ” .