الهلال والأهلي يحققان أرقام مثيرة قبل قمة أبريل
يستعد فريقا الهلال والأهلي، للمواجهة بينهما الشهر المقبل في الجولة الخامسة والعشرين لدوري المحترفين لكرة القدم، حيث حقق الفريقان أرقام مثيرة قبل المباراة.
وقالت مصادر إعلامية : تتمثل أهمية المباراة في أنها من الممكن أن تحسم بشكل كبير هوية الفريق بلقب الموسم الحالي، حيث يتصدر الهلال الترتيب برصيد 52 نقطة بفارق نقطة عن مطارده الأهلي.
وأضافت : ويسعى الهلال للتتويج بلقب الدوري للمرة الخامسة عشرة في تاريخه، في الوقت الذي يحاول فيه الأهلي لانتزاع اللقب للمرة الرابعة في تاريخه.
وتابعت : ويتشابه الفريقان خلال الموسم الحالي للدوري في تحقيق الفوز في 15 مواجهة، حيث حقق الهلال الفوز في 8 مواجهات على أرضه وسبعة خارج الديار.
بينما حقق الأهلي الفوز في تسع مباريات على ملعبه ووسط جمهوره، في الوقت الذي عاد فيه بالثلاث نقاط خارج الديار في ست مواجهات.
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