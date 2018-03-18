الهلال والأهلي يحققان أرقام مثيرة قبل قمة أبريل

نواف السالم(صدى):

يستعد فريقا الهلال والأهلي، للمواجهة بينهما الشهر المقبل في الجولة الخامسة والعشرين لدوري المحترفين لكرة القدم، حيث حقق الفريقان أرقام مثيرة قبل المباراة.

وقالت مصادر إعلامية : تتمثل أهمية المباراة في أنها من الممكن أن تحسم بشكل كبير هوية الفريق بلقب الموسم الحالي، حيث يتصدر الهلال الترتيب برصيد 52 نقطة بفارق نقطة عن مطارده الأهلي.

وأضافت : ويسعى الهلال للتتويج بلقب الدوري للمرة الخامسة عشرة في تاريخه، في الوقت الذي يحاول فيه الأهلي لانتزاع اللقب للمرة الرابعة في تاريخه.

وتابعت : ويتشابه الفريقان خلال الموسم الحالي للدوري في تحقيق الفوز في 15 مواجهة، حيث حقق الهلال الفوز في 8 مواجهات على أرضه وسبعة خارج الديار.

بينما حقق الأهلي الفوز في تسع مباريات على ملعبه ووسط جمهوره، في الوقت الذي عاد فيه بالثلاث نقاط خارج الديار في ست مواجهات.