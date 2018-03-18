بالفيديو.. البرومو الأول لأغنية نانسي عجرم الجديدة ” ومعاك “

أماني الغامدي(صدى):

طرحت الفنانة اللبنانية ​نانسي عجرم​، البرومو الدعائي الأوّل لفيديو كليب ” ومعاك ” عبر قناتها الرسمية على ” يوتيوب ” .

وظهرت نانسي في البرومو بلقطات سريعة وبإطلالة مُبهرة خطفت بها أنفاس الجمهور .

وكشفت مصادر في تصريحات إعلامية، أنه تظهر في الكليب أربع شابات بدور رفيقات نانسي، كل واحدة منهن من جنسية مختلفة عن الأخرى، وكل واحدة تطل بملابس من لون مختلف عن لون ملابس الأخرى، بين الزهري والأزرق والأخضر والأصفر، وتم تصوير الكليب خلال يومين.

يُشار إلى أن ” ومعاك ” من كلمات محمد رفاعي، ألحان محمد يحيى وتوزيع هادي شرارة.

