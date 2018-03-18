أمين موهبة: معرض الكتاب محطة عالمية جسدت رؤية 2030 وعززت الشخصية الإبداعية

سعيد العجل(صدى):

أكد معالي الأمين العام لمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله ” موهبة ” ، الدكتور سعود بن سعيد المتحمي أن معرض الرياض الدولي للكتاب بات فعالية وطنية عالمية ، مضيفا خلال تفقده جناح مؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع ” موهبة ” يوم أمس إلى أن الجناح خصص مشاركته هذا العام للطفل لكون المؤسسة تعنى بالموهوبين والمبدعين على مستوى الشباب والأطفال.

وتابع الدكتور المتحمي :أن مستقبل رؤية المملكة 2030 تصب في تعزيز الشخصية السعودية وبناء المحتوى المحلي، وما لمسناه في معرض الكتاب والفعاليات المصاحبة ،من أفكار إبداعية موجودة لدى الشباب المشاركين في جناح موهبة ومؤسسة مسك وباقي المشاركين تجسد هذه الرؤية في إبراز دور الشباب وتنميتهم .

وتابع: موهبة هي المنظومة الوطنية للابتكار حيث تبدأ من الفكرة، المتمثلة لدى الطالب ثم تنتقل إلى الحاضنة وبعدها إلى سوق العمل، فلذلك باتت موهبة نقطة البداية للجميع، يلي ذلك دور الحاضنات الأخرى في الدولة مثل مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية (بادر) وغيرها من المبادرات.

وأشار إلى أن جميع المراحل السابقة مكتملة والدور متكامل في تحقيق الأهداف، مبيناً أن موهبة ستنظم هذا العام المهرجان السعودي للابتكار والذي ستشارك فيه العديد من الجهات المهتمة، وسيكون بعد فصل الصيف في نسخة جديدة رابعة.

وقال الأمين العام لمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله: أن مشاركة دولة الإمارات كضيف شرف في معرض الكتاب هذا العام جاءت متميزة نظراً للتقارب الثقافي والتاريخي بين الشعبين، مشيراً إلى أن معرض الكتاب يتغير ويتطور سنوياً للأفضل، وكانت ثقافة الطفل هذه الدورة مميزة جداً وجميلة.

وأضاف: ” نجحت وزارة الثقافة والإعلام بالتركيز على الطفل والشباب، لأنهم وكما قال سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أن نسبة الشباب في المملكة الذين أعمارهم دون الـ 30 تبلغ 70% ” .

وعن الأهداف الإستراتيجية لموهبة قال هناك مجموعة من الأهداف التي نعمل على تحقيقها ومنها: العمل على تأكيد التميز العلمي في المحتوى والأنشطة المقدمة في أعمال مبادرات موهبة، ودعم وإجراء بحوث نوعية ذات جودة عالية في مجال الموهبة والإبداع، وتطوير السياسات الخاصة بالموهبة والإبداع المتبعة في مبادرات موهبة، واقتراح سياسات ورؤى إستراتيجية لرعاية الموهبة والإبداع على مستوى المملكة، ودعم الترجمة والتأليف في مجال الإبداع بما يسهم في إثراء ونشر المعرفة العلمية الموثقة والقيمة، وتعزيز تواجد موهبة المحلي والدولي وذلك من خلال تنظيم و مشاركة موهبة في الفعاليات والمؤتمرات وورش العمل.