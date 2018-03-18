” الانتخابات الروسية ” تحبط هجمات إلكترونية من 15 دولة

موسكو(صدى):

أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات الروسية، اليوم الأحد، عن احباط هجمات إلكترونية صدرت من 15 دولة على موقعها الإلكتروني.

وأوضحت رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات في روسيا، إيلا بامفيلوفا، أن الهجوم الإلكتروني تم من الساعة 2 وحتى 5 صباحًا، وواجهوا عبارات رفض الخدمة على أجهزتهم، وأشارت بامفيلوفا إلى أن ذروة الهجوم كانت في الساعة الثانية بتوقيت موسكو، وتم رصد الهجمات من 15 دولة.

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قام في وقت سابق اليوم، بالإدلاء بصوته في انتخابات الرئاسة الروسية في العاصمة موسكو.