” الانتخابات الروسية ” تحبط هجمات إلكترونية من 15 دولة
أعلنت اللجنة المركزية للانتخابات الروسية، اليوم الأحد، عن احباط هجمات إلكترونية صدرت من 15 دولة على موقعها الإلكتروني.
وأوضحت رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات في روسيا، إيلا بامفيلوفا، أن الهجوم الإلكتروني تم من الساعة 2 وحتى 5 صباحًا، وواجهوا عبارات رفض الخدمة على أجهزتهم، وأشارت بامفيلوفا إلى أن ذروة الهجوم كانت في الساعة الثانية بتوقيت موسكو، وتم رصد الهجمات من 15 دولة.
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قام في وقت سابق اليوم، بالإدلاء بصوته في انتخابات الرئاسة الروسية في العاصمة موسكو.
الماستر1[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 1 ساعة
منقووول
الامم المتحده–
مكتب سيادة المراقب الاعلى الدائم لكافة الامناء العامين بالامم المتحده المفوض العام والمقرر الاممى السامى لحقوق الانسان بمفوضية حقوق الانسان الامميه الساميه العليا مسؤول مكتب مكافحة الارهاب الدولى والتمييز العنصرى ومناهضة ا لتعذيب رمز اللجنة العليا الامميه لملاحقة المطلوبين جنائيا و دوليا وعدم الافلات من العقاب بالامم المتحده-
السيد-
وليد الطلاسى —
يدين وبشده ترشح الرئيس بوتين لنفسه اكثر من دورتين رئاسيتين كما يدين ويرفض نتائج اللجان والمفوضيات المحليه التى تضعها الحكومات لقبول المرشحين ومراقبة الانتخابات صوريا ولصالح الرئيس الاوحد وحزبه–
حيث عبر احد المنافسين للرئيس بوتين بقوله–
اقتباس—
انه لايوجد اى مرشح فعلى للانتخابات سوى الرئيس بوتين فقط اوالمرشحون الذين يختارهم بوتين نفسه و بشكل شخصي أي أولئك الذين لا يشكلون أي تهديد له هم الذين سيشاركون في الانتخابات الروسيه “.
انتهى الاقتباس-
هذا وقد ادانت المصدر بالامم المتحده ببيان صدر عن مكتب سيادة المراقب الاعلى الدائم لكافة الامناء العامين بالامم المتحده المفوض العام والمقرر الاممى السامى لحقوق الانسان بمفوضية حقوق الانسان الامميه الساميه العليا مسؤول مكتب مكافحة الارهاب الدولى والتمييز العنصرى ومناهضة ا لتعذيب رمز اللجنة العليا الامميه لملاحقة المطلوبين جنائيا و دوليا وعدم الافلات من العقاب بالامم المتحده-
السيد-
وليد الطلاسى —
تلك المهزله الانتخابيه فى روسيا واعربت المصدر بالامم المتحده فى البيان الاممى الصادر والمعتمد امميا ودوليا وقد وقعه من مقر اقامته بالرياض سيادة المراقب الاعلى الدائم لكافة الامناء العامين بالامم المتحده المفوض العام والمقرر الاممى السامى لحقوق الانسان بمفوضية حقوق الانسان الامميه الساميه العليا المستقله امميا ودوليا-
بان امر الديموقراطيه هو ليس مجرد صناديق الانتخاب ووضع لجنه او مفوضيه محليه للمرشحين تقبل من تشاء وترفض من تشاء من المرشحين وليس لها اليه سوى ماتتلقاه من توجيهات عليا بالحكومه والحزب واجهزة المخابرات بتلك الدول
كما اضافت المصدر فى بيان سيادة المراقب الاعلى الدائم —
بان اغلب من يعملون بتلك اللجان الانتخابيه المعينه حكوميا باسم مفوضيات او غير ذلك انما هم اعضاء حكوميين مخابراتيين وحزبيين او جنرالات بنس النظام الديكتاتورى القائم بتلك الدول الفاشيه والغير ديموقراطيه-
حيث يتم ترهيب وتخويف المرشحين للانتخابات ويتم قمعهم وحرمانهم من تقديم اى برامج انتخابيه وتمرر تلك اللجان التى تزعم انه تراقب الانتخابات وهى من تقبل بالمرشحين كذبا وتحايلا وزورا واحتيالا ايضا على مواد الدستور انها مستقله وهى غير ذلك–
ويكفى عبث روسيا بالانتخابات الامريكيه ومن خلال الصفقات وعمليات التزوير بالتواصل كدليل على ان امر الانتخابات يجب ان لايخضع للتحايل الحكومى من خلال الانترنت والتواصل حيث وجدنا الاتهامات موجهه لادارة الفيسبوك والتويتر وتحميلهم مسؤولية التزوير بالانتخابات الامريكيه مؤخرا بينما التحقيقات ماتزال قائمه ضد الاداره الامريكيه-
كما وشدد الرمز الاممى الكبير فى بيانه حسب المصدر بان جميع منظمات وجمعيات حقوق الانسان بالعالم والتى تزعم انها مستقله لااعتراف بكافة التقارير والبيانات التى تقدمها للفضائيات الحكوميه والتى تعبث وتلعب كذراع للحكومات باسم الاستقلاليه والمجتمع المدنى بينما هناك يوجد صراع اممى دولى خطير وكبير جداا جدا بالامم المتحده مابين سيادة المراقب الاعلى الدائم لكافة الامناء العامين بالامم المتحده المفوض العام والمقرر الاممى السامى لحقوق الانسان بمفوضية حقوق الانسان الامميه الساميه العليا مسؤول مكتب مكافحة الارهاب الدولى والتمييز العنصرى ومناهضة ا لتعذيب رمز اللجنة العليا الامميه لملاحقة المطلوبين جنائيا و دوليا وعدم الافلات من العقاب بالامم المتحده –
وهو الرمز المؤسس الاول والتاريخى للمفوضيه الامميه الساميه العليا لحقوق الانسان المستقله بالامم المتحده وبين جميع الحكومات والدول تلك التى تحاول الالتفاف على حقوق الانسان كى تفلت من العقاب والملاحقه وقد جعلت تلك الدول لهم مجلسا حكوميا ارهابيا اجراميا حكوميا يسمى مجلس حقوق الانسان الحكومى وهو بجنيف وقد جعلوه وكانه تابعا للامم المتحده وهذا غير صحيح اطلاقا لابل غير صحيح البته —
وعليه فى اعتراف بتقارير تلك المنظمات التى لم تدين عبث وتلاعب الحكومات بحقوق الانسان المستقله وباسم المجتمع المدنى حيث تلعب تلك الحكومات والدول بتقارير تافهه وصوريه من خلال القنوات الفضائيه الحكوميه وليس من خلال الاليات القانونيه بموجب الشرعيه الدوليه فلا اعتراف بكل تلك البقالات والا الافراد ومن يزعمون انهم نشطاء اومحامون او باحثين كما تقدمهم الحكومات بفضائياتها واذرعتها الارهابيه بالفضائيات الحكوميه وكانهم من المستقلين او ان تقريرهم هى متعلقه بحقوق الانسان وباسم المجتمع المدنى والاستقلاليه بينما الصراع قائم على اشده ضد الاستقلاليه والمفوضيه الامميه الساميه العليا لحقوق الانسان ورمزها بالامم المتحده وبمجلس حقوق الانسان الحكومى وما هو اشد والعن واشرس العبث الحكومى من خلال الفضائيات بتقارير عن تفاهات وبقالات اورو متوسطيه وفيدراليه وهيومان رايتس ووتش وامنيستى وبقالات عربيه بلندن باسم حقوق الانسان وهلم جرا-
حيث تعبث قنوات وفضائيات تلك الحكومات وعلى راسهم بى بى سى البريطانيه وقناة الجزيره وقناة ارتى الروسيه وقناة الميادين الطائفيه الارهابيه وقناة نباء وعدد من القنوات والاعلام الغربى ومنها الاعلام الامريكى ممثل بالقنوات الفضائيه او بالصحف الامريكيه-
وكذلك القنوات الفضائيه البريطانيه الارهابيه والتى تروج للارهاب وتبث الاخبار الكاذبه والملفقه وتمارس الترويج لمليشيات المرتزقه و للارهاب والارهابيين القابعين فى ظل حماية الحكومه البريطانيه لهم وما تزال المهازل الاعلاميه متواصله-حتى باميركا
كالواشنطن بوست والنيويورك بوست والواشنطن تايمز وصحيفة الغارديان · و ذي إندبندنت. و ديلي ميرور · وديلي تلغراف. وذا أوبزرفر و ذي إيكونوميست وانترسبت الامريكيه وهلم جرا من الصحف الاوربيه فى بروكسل وفرنسا وجميعها تعتبر قنوات مموله حكوميا او حزبيا وتتدخل بشؤون الدول الاخرى تاره باسم الاقتصادى القاتل واخرى باسم حقوق الانسان وتقارير مفبركه من تفاهات جعلوهم لانهم غير مكتسبى الشرعيه من الدول والحكومات بالانتزاع فيصفونهم بالباحث والخبير الدولى والباحث الاستراتيجى ومن تلك المصطلحات التافهه والفضفاضه ليقدموهم بالقنوات الفضائيه الموجهه للشرق الاوسط وللعرب والمسلمين فتصبح لهم الهيمنه الاستعماريه حيث تقوم الحكومات هنا بالقمع وتلك الدول وفضائياتها الاجراميه والامبرياليه تقوم ببث اخبار تافهه وسطحيه عن حقوق الانسان حسب مصالحهم بل وصل الامر ان نجد الكونغرس الامريكى ومجلس العموم البريطانى يريد تكوين لجان حزبيه من ثله من الساقطين المنتهيه صلاحيتهم بتلك البرلمانات ليهذو باسم تكوين لجان تفتيش بالخليج العربى والشرق الاوسط وشمال افريقيا واسيا وهم جميعا ولجانهم لايساوون مقدار حذاء فى دنيا حقوق الانسان والاستقلاليه بل اغلبهم مجرمون مطلوبون دوليا بجرائم حرب الاباده والاحتلال وتوسيع النفوذ وشن الحروب خارج اطار الشرعيه الدوليه والعبث من خلال الفضائيات الحكوميه الاخباريه الموجهه لخداع الراى العام العالمى والعربى والاسلامى بل والمسيحى واليهودى والبوذى فهؤلاء الامبرياليين والاستعماريين هم ايضا مطلوبون اليوم للجنائيه الدوليه هم وحكامهم–
واما الانتخابات كما افادت المصدر فلا وزن لها ولا قبول لطالما يجرى العبث واللعب بتغيير مواد الدستور ليبقى الحاكم الطاغيه وحزبه وحكومته ابد الابدين بالسلطه او يجرى تهديد المرشحين الذين يريدون التنافس وتداول السلطه بين الاحزاب حيث اصبحت الاحزاب هنا جميعا بالعالم لاداعى لها اذن اذ ان الديموقراطيه ترفض الاحزاب الدينيه والطائفيه والمذهبيه لان شعارها هو الحكم والسياده للشعب وليس للرب فان لم يقبل الجميع هنا بسيادة الرب والسياده هنا تشريعيه اى تكون مواد الدستور غير مضاده ولاتتضارب مع احكام الرب الساميه جل وعلا–
فكيف يتم القبول بانسان طاغيه مستبد مجرم صعلوك لايساوى حذاء بان يشرع بالدستور على ملايين الشعب وبتشريعات تجعله هو وحزبه وحكومته ومخابراته وكلابه حاكمين يسومون الشعوب سوء العذاب واصناف القهر والفقر ليبقو هم بموجب تلاعبهم بالدساتير يعيشون بصفة ملوك وبسلطات مطلقه ولاابد الابدين–
انه الانحطاط الانسانى لاشك مالم تنتفض الشعوب على هؤلاء الطغاة المجرمين ويثبتو حقهم بالاختيار والانتخاب وفصل السلطات وان لايحكم اى حزب واى حاكم اكثر من دورتين رئاسيتين وهو ابن سته وستين كلب وهو راغم والا فانه سيصبح الطاغيه هنا فرعون وسيقول انه هو ربكم الاعلى وانه يرى مالاترون ويعلم بما لاتعلمون فيجب الثوره على هؤلاء الطغاة ليرضخو ويحترمو حقوق الانسان لاان تحترم الشعوب مزوريها وطواغيتها المجرمون والصعاليك فاعلمو ان لكل امه رموز وويل لامه تجعل رموزها كذابين ومزورين وطواغيت واونطجيه ايا كانت تلك الامه فمصيرها للزوال وللدمار المروع والمرعب—
حيث اختتمت المصدر البيان الصادر والمعتمد دوليا من الامم المتحده وقد اعتمد من الرمز الاممى الكبير من مقره فى الرياض سيادة المراقب الاعلى الدائم لكافة الامناء العامين بالامم المتحده المفوض العام والمقرر الاممى السامى لحقوق الانسان بمفوضية حقوق الانسان الامميه الساميه العليا مسؤول مكتب مكافحة الارهاب الدولى والتمييز العنصرى ومناهضة ا لتعذيب رمز اللجنة العليا الامميه لملاحقة المطلوبين جنائيا و دوليا وعدم الافلات من العقاب بالامم المتحده-
السيد-
وليد الطلاسى —
انتهى
حرر بتاريخه
الامم المتحده
مكتب سيادة المراقب الاعلى الدائم لكافة الامناء العامين بالامم المتحده المفوض العام والمقرر الاممى السامى لحقوق الانسان المستقل والمؤسس للمفوضيه الساميه العليا الامميه لحقوق الانسان المستقله بالامم المتحده المايسترو وامين السرسيادة السيد
وليد الطلاسى
المفوضيه الامميه الساميه العليا لحقوق الانسان مستقله امميا ودوليا
مجلس الامن الدولى
معتمد من مكتب المراقب الاعلى الدائم المفوض العام والمقرر الاممى السامى لحقوق الانسان بالامم المتحده مسؤول مكتب مكافحة الارهاب الدولى والتمييز العنصرى ومناهضة ا لتعذيب رمز اللجنة العليا الامميه لملاحقة المطلوبين جنائيا و دوليا لعدم الافلات من العقاب بالامم المتحده سيادة امين السر السيد
وليد الطلاسى
امانة السر2221 معتمد دوليا للنشر211730د
الرياض
مكتب ارتباط دولى2553م4 تم سيدى
مكتب حرك766 د تم سيدى منشوردولى–
نسخه للدول الاعضاء بالامم المتحده
نسخه لمجلس الامن الدولى-
نسخه لمكتب الرمز الاممى الكبير بصراع وحوار الحضارات والاديان والثقافات
نسخه لمفوضية حقوق الانسان الساميه العليا بالامم المتحده-
نسخه للاقليميه لحقوق الانسان وحماية المستهلك بدول الخليج والشرق الاوسط–
منقول عن الصفحه الامميه للمايسترو الكبير السيد-وليد الطلاسى وهى بالفيسبوك باسم الثائر الحقوقى العالمى المستقل- —
65521ب 33
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