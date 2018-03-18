بالصور.. مشرف معرض الكتاب: 315 ألف زائر لمعرض الكتاب في 5 أيام

سعيد العجل(صدى):

أعلن المشرف العام على معرض الرياض الدولي للكتاب الدكتور عبدالرحمن العاصم بأنه زار المعرض أكثر من ٣١٥ ألف زائر طيلة الخمسة الأيام الماضية.

وقال العاصم: إن المعرض متاح للجميع، ولا يقتصر على فئة المثقفين، بل يستقبل جميع الشرائح بفئاتها العمرية المختلفة، كما أن الوزارة غيّرت وجهة النظر المأخوذة عن المعرض؛ حيث لم يعد مجرد مكان لبيع الكتب، بل هو فعالية ثقافية ومشاركة معرفية تدعم ثقافة التنوع والاختلاف، مشيراً أن معرض كتاب الرياض من أكبر التظاهرات الثقافية عربياً وكثيراً من المبادرات التي بدأت فيه تطوّرت وهناك مِمن وقعّوا في منصاته أصبحوا من مشاهير الأدباء والمثقفين.

وتابع العاصم: أن المعرض يشهد 80 فعالية ثقافية منها 56 ورشة عمل، وجناح للطفل بسعة 900 متر مربع يضم عشرة أركان تفاعلية تقدم 23 فعالية موجهة للطفل.

وبين العاصم أنه قد تم توفير خدمة لزوار المعرض تتمثل في نقل ترددي من ثلاث نقاط شمال وشرق وغرب مدينة الرياض لإيصال الزوار لمقر المعرض بأسعار رمزية، كما تم التنسيق مع مرور الرياض لتسهيل وانسيابية الحركة المرورية من وإلى المعرض.

