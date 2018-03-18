وزير الخارجية المصري: مواقفنا تجاه قطر لم يتغير

القاهرة(صدى):

قال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن مواقف الدول الداعية لمكافحة الإرهاب مع قطر لم تتغير، مؤكدًا أن المسار السياسي القائم في جنيف كفيل بحل الأزمة في سوريا.

وأكد شكري، خلال المؤتمر الصحفي الذي جمعه مع وزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، أن التدخلات الإيرانية في سوريا زادت الأمور تعقيدًا، قائلًا: ” نحن ومصر نواجه تحديات ضد إيران وإسرائيل وتركيا نظير اعتدائهم على الأراضي العربية ” .

كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استقبل، اليوم الأحد، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، بحضور وزير الخارجية، والقائم بأعمال رئيس المخابرات العامة، بالإضافة إلى سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة.