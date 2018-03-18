بالصور.. آخر صيحات خواتم خطوبة 2018

متابعات(صدى):

كثيرة هي الامور التي تجذب اهتمام الناس وتلفت أنظارهم في العروس، ولكن يبقى أبرزها خاتم الخطوبة الماسي الذي يسرق جميع الأضواء. وفي حين أن بعض السيدات يفضلن خاتم الخطوبة الكلاسيكي المرصع بماسة كبيرة الحجم، إلا أن صيحات خواتم الخطوبة للعام 2018 قد كرّست مفهوماً جديداً وحملت أبعاداً وأشكالاً مختلفة نستعرضها لك في ما يلي:

الأحجار الكريمة الملونة

صحيح أن الحبة الماسية الضخمة التي تأتي بأشكال مختلفة منها دائرية أو مربعة ومستطيلة لا تزال مفضلة لدى المرأة لا سيما التقليدية، لكن يبدو أن الاحجار الكريمة الملونة ستحلّ بدلاً من الحبات الماسية الضخمة. يمكنك اختيار الحجر الكريم الذي يتوافق مع تاريخ ميلادك.

الأشكال الهندسية

بعيداً من الكلاسيكية، ولكن من دون التخلي عن أدنى معايير الأناقة والرقي اجتاحت خواتم الخطوبة بالأشكال الهندسية عالم المجوهرات، مؤكدةً أنها الصيحة الابرز في عالم صيحات خواتم الزفاف للعام 2018.

الذهب الوردي

صحيح ان الذهب الابيض اشتهر على كونه الذهب المرافق لخواتم الخطوبة إذ انه يليق كثيراً بالماس، لكن لمواكبة صيحات خواتم الخطوبة 2018 اختاري الذهب الوردي.

خاتم ميغان ماركل

أخيراً ساهمت ميغان ماركل في الترويج لصيحة جديدة في عالم خواتم الخطوبة وذلك بفضل خاتم الخطوبة الذي أهداها اياه الامير هاري، والذي يضمّ ثلاث ماسات كبيرة.

