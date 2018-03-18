6 طرق هامة للتأكد من نوم الرضيع بأمان

أماني الغامدي(صدى):

مساعدة الرضيع على النوم بعمق وأمان من الأمور التي تشغل الأمهات لأول مرة، خاصة أن تعرّض الصغير للحوادث وارد أثناء النوم.

عند وضع طفلك حديث الولادة على السرير لينام راقبي الأمور التالية للتأكد من أنه ينام بأمان:

* اختيار مرتبة أو فرشة قاسية لسرير الطفل وليست طرية.

* إذا نام الطفل بجوارك على سريرك تأكدي من حصوله على مساحة كبيرة بحيث لا تسبب حركة ذراعك أثناء النوم حوادث له.

* لا تضعي رأس الطفل حديث الولادة على وسادة، فقد تتسبب في اختناقه إذا نزلت رأسه تحتها.

* تأكدي من أن الطفل لا ينام في وضعية واحدة طوال الوقت خاصة على ظهره، لأن ذلك قد يؤثر على شكل الرأس الذي لايزال في مرحلة النمو.

* تذكّري إزالة كل الألعاب من السرير عند نعاس الصغير، حتى لا يضع شيئاً في فمه عندما يستيقظ.

* تأكدي من تغيير أغطية سرير الطفل باستمرار لأن قطرات حليب الرضاعة تجذب البكتيريا.