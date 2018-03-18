على رأسها سنغافورة.. أغلى مدن العالم ” معيشة “

موسكو(صدى):

أصدر موقع ” رامبلر ” الروسي، قائمة بالمدن الأغلى في العالم من حيث تكاليف المعيشة لعام 2018م، حيث احتلت مدينة سنغافورة موقع الصدارة بالقائمة.

حيث أشارت البيانات بشأنها، إلى أن تكاليف شراء السيارات وصيانتها هناك هي الأعلى في العالم، فضلًا عن غلاء السلع الاستهلاكية بالمدينة.

فيما جاءت في المرتبة الثانية من القائمة، العاصمة البريطانية لندن، وباريس عاصمة فرنسا، كما دخلت ” هونج كونج وأوسلو وسيؤول وكوبنهاجن وسيدني في قائمة المراتب العشر الأولى، تليها ” طوكيو ” في المرتبة 11 ، بعد أن احتلت المرتبة الرابعة العام الماضي.

أما عن ” نيويورك” ، التي دائمًا ما تعد من أغلى المدن من ناحية تكاليف المعيشة، فقد جاءت هذا العام في الترتيب الـ 13، وذلك بعد تصنيفها كتاسع أغلى المدن في العالم، العام الماضي 2017م.