الإدارة المحلية بعفرين: قواتنا ستكون كابوسا دائما لتركيا
أعلنت الإدارة المحلية في عفرين السورية، اليوم الحد، عن اعتزامها إجلاء المدنيين من المدينة لتجنب ” أسوأ كارثة ” يمكن أن تحدث بعد سيطرة جيش الاحتلال التركي عليها وقيامه بأعمال النهب والسرقة وتهديد المدنيين.
وأوضحت الإدارة في بيان لها، أن الحرب على القوات التركية والقوات المتحالفة معها دخلت مرحلة جديدة، مشيرة إلى أنها ستبتعد عن أي مواجهة مباشرة، مؤكدة أن القوات موجودة في كافة أنحاء عفرين.
وأكدت أن القوات ستهاجم مواقع تركيا وحلفائها كلما أتيحت لها الفرصة، قائلة : ” قواتنا ستكون كابوساً دائماً لتركيا ” .
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الروقي[ عدد التعليقات: 319 ] نشر منذ 28 دقيقة
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ارحموا انفسكم كل شوي فيالق جديده وتنظيمات جديده وكل واحد يقول نحن على الاسلام الصحيح
لو انكم متحدين كلكم وتحاربون الروافض تنتصرون بسرعه
الله يعينكم على ماانتم عليه