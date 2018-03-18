الإدارة المحلية بعفرين: قواتنا ستكون كابوسا دائما لتركيا

دمشق(صدى):

أعلنت الإدارة المحلية في عفرين السورية، اليوم الحد، عن اعتزامها إجلاء المدنيين من المدينة لتجنب ” أسوأ كارثة ” يمكن أن تحدث بعد سيطرة جيش الاحتلال التركي عليها وقيامه بأعمال النهب والسرقة وتهديد المدنيين.

وأوضحت الإدارة في بيان لها، أن الحرب على القوات التركية والقوات المتحالفة معها دخلت مرحلة جديدة، مشيرة إلى أنها ستبتعد عن أي مواجهة مباشرة، مؤكدة أن القوات موجودة في كافة أنحاء عفرين.

وأكدت أن القوات ستهاجم مواقع تركيا وحلفائها كلما أتيحت لها الفرصة، قائلة : ” قواتنا ستكون كابوساً دائماً لتركيا ” .

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