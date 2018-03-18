تجاوزات وإحراج المرشحين الرئاسيين في الانتخابات الروسية.. والقطط تحرس صناديق الاقتراع

موسكو(صدى):

انطلقت، صباح اليوم الأحد، الانتخابات الرئاسية الروسية القائمة بين 8 مرشحين مستقلين وعن أحزاب مختلفة، في كافة أنحاء روسيا من شرقها إلى أقصى الغرب.

وشهدت فترة التصويت العديد من الطرائف والعجائب التي كسرت روتين الانتخابات الرئاسية من عريس وعروسته يدليان بصوتهما ببدلات العرس، ومصوتون يدخلون لجنة الإدلاء بالصوت عاريين على غرار عادة ” بوتين ” ، وقطط تحرس صناديق الاقتراع، إلى تجاوزات وإحراج للمرشحين الرئاسيين.

فلم تمر الانتخابات الروسية دون انتهاك لقوانين التصويت، حيث قام المرشح الرئاسي من حزب الديمقراطي الليبرالي ” فلاديمير جيرينوفسكي ” بوضع إشارة بجانب الاسم الذي اختاره وعرضه على الكاميرات ووسائل الإعلام ظاهرًا انه أعطى صوته لنفسه، مؤكدًا بعدها أن أحدًا لم يلمس الوثيقة، قائلًا ” ليس لدى ما أخفيه، هذا إرادة الشعب “.

كما تعرض الرئيس الحالي للبلاد فلاديمير بوتين على موقف محرج أثناء إدلائه بصوته، حيث رفض رئيس المركز الانتخابي الذي أدلى فيه ” بوتين ” بصوته قبول القلم الذي استخدمه في التصويت كهدية من الرئيس إليه، قائلًا ” ما حاجتي لهذا القلم.. لدي الكثير من الأقلام “.

وتتواصل عملية الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الروسية حتى مساء اليوم، على أن تظهر النتائج الأولية في الساعة التاسعة من مساء اليوم بتوقيت موسكو.

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