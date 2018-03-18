نسخة جديدة من واتس آب لـ ” الهاتف الأرضي “

واشنطن(صدى):

أعلن تطبيق التواصل الاجتماعي الشهير ” واتس آب ” عن طرحه لتطبيق جديد منفصل كليًا عن الإصدار الأساسي المخصص للمستخدمين، أبرز ما يميزه هو إمكانية استخدامه مع الهواتف الأرضية لأغراض الأعمال.

حيث تكون النسخة الجديدة من التطبيق، مختلفة بشكل كبير عن ” الواتس آب ” العادي، كما ستكون متوفرة للشركات، حيث يتمكن أصحاب الأعمال الصغيرة من استخدام نسخة ” الواتس آب ” للأعمال والنسخة العادية منه في تطبيقين منفصلين تمامًا على نفس الهاتف الذكي.

أما عن الجديد في النسخة الجديدة لـ ” واتس آب ” ، هو أنه سيتيح للمستخدم ربط حسابه برقم هاتف ثابت ” أرضي ” ، حتى يتجنب صاحب العمل إعطاء رقمه الشخصي إلى مئات الزبائن.

فيما تهدف نسخة واتس آب الجديدة للأعمال، إلى إتاحة الفرصة للشركات لترويج خدماتها للمستهلكين، وهي الخدمة التي ستجني ” واتس آب ” من خلالها، أرباحًا مادية كبيرة.

