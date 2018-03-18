روماريو يتطلع لحكم ريو دي جانيرو

ماجد محمد(صدى):

أعلن لاعب كرة القدم البرازيلي السابق روماريو، خلال مؤتمر صحفي، عن ترشحه لمنصب حاكم ولاية ريو دي جانيرو؛ حيث ستجرى الانتخابات في أكتوبر المقبل.

وأوضح ” روماريو ” أن حملته تتركز على محاربة المشاكل التي تعاني منها الولاية، بينما تعد هذه المرة الأولى في تاريخه الذي يخوض فيها العمل السياسي.

وعلى جانب آخر، يواجه لاعب كرة القدم السابق ادعاءات بشأن تورطه في إخفاء أصول مالية لتجنب دفع الديون، لكنه نفى هذه الاتهامات نهائيًا.

ومن الجدير بالذكر، أن ” روماريو ” لعب لناديي برشلونة وفالنسيا الإسبانيان، وسجل خلال تاريخه 1000 هدف، سواء مع منتخب البرازيل أو الأندية التي لعب لها، كما اعتزل كرة القدم في عام 2009.