الأخضر يسعى للثأر من أوكرانيا في ثاني المواجهات بتاريخ المنتخبين

نواف السالم(صدى):

يعتزم المنتخب الوطني، أخذ ثأره من المنتخب الأوكراني في الودية التي تجمعهما يوم الجمعة المقبل، ضمن استعدادات بطولة كأس العالم لكرة القدم والتي ستقام في روسيا.

وتأخذ المباراة الطابع الثأري، حيث لم ينسى الأخضر الرباعية التي فاز بها المنتخب الأوكراني عليه، قبل 12 عاماً في ألمانيا حيث كانت أولى المواجهات بين المنتخبين في تاريخهما.

وسيحاول الأخضر الاستفادة من المباراة لأقصى حد استعداداً لمونديال روسيا، إضافة إلى أنه سيأثر لهزيمته في عام 2006، وكذلك يطمأن الجماهير على المستوى الحقيقي للاعبين.

ويرغب الأخضر في تجاوز المنتخب الأوكراني والتعرف على أسلوب اللعب الشبيه بكرة القدم الروسية، حيث ينتظر أن يخوض المدير الفني للأخضر بيتزي خوض المباراة بالقوة الضاربة وبنجوم الصف الأول والمحترفين بالدوري الإسباني.

ويسعى ” بيتزي ” إلى الوقوف على المستوى الفني والبدني لجميع اللاعبين، والتعرف على نقاط القوة والضعف فيهم قبل المونديال، دون أن يهمه المكسب أو الخسارة.