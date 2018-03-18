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    مارس

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أطعمة تساعد على حرق الدهون بسرعة هائلة

أطعمة تساعد على حرق الدهون بسرعة هائلة
أماني الغامدي(صدى):

يمكنك بسرعة فائقة التخلص من السموم وحرق أسرع للدهون المتراكمة في العديد من المناطق خاصة ” البطن”، وذلك من خلال تناولك لأي من مجموعة الأطعمة التالية يوميًا.

حيث أنها غنية بكم كبير من مضادات الأكسدة والألياف التي تمنحك حرق أسرع للدهون وتعزيز الأيض، وإليك أبرزها وهي:

-الخرشوف:
خذي بعض الأوراق من الخرشوف وانقعيها في لتر من الماء المغلي.

-الشاي الأخضر:
يساعد على تفادي الشعور بالجوع لأنه يعزز الشعور بالشبع واشربي هذا الشاي كل يوم قبل الوجبات.

-الجريب فروت:
فهو غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على التخلص من الدهون والسموم وتساعد على التركيز ويحافظ على الصحة العقلية .

-التفاح:
يساعد على التخلص من السموم والدهون السيئة المتراكمة في الجسم.

-بذور الكتان:
فهي غنية بالألياف التي تسرع عملية التمثيل الغذائي وتحرق الدهون وتساعد على تنظيف القولون والسموم .


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