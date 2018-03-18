أطعمة تساعد على حرق الدهون بسرعة هائلة
يمكنك بسرعة فائقة التخلص من السموم وحرق أسرع للدهون المتراكمة في العديد من المناطق خاصة ” البطن”، وذلك من خلال تناولك لأي من مجموعة الأطعمة التالية يوميًا.
حيث أنها غنية بكم كبير من مضادات الأكسدة والألياف التي تمنحك حرق أسرع للدهون وتعزيز الأيض، وإليك أبرزها وهي:
-الخرشوف:
خذي بعض الأوراق من الخرشوف وانقعيها في لتر من الماء المغلي.
-الشاي الأخضر:
يساعد على تفادي الشعور بالجوع لأنه يعزز الشعور بالشبع واشربي هذا الشاي كل يوم قبل الوجبات.
-الجريب فروت:
فهو غني بمضادات الأكسدة التي تساعد على التخلص من الدهون والسموم وتساعد على التركيز ويحافظ على الصحة العقلية .
-التفاح:
يساعد على التخلص من السموم والدهون السيئة المتراكمة في الجسم.
-بذور الكتان:
فهي غنية بالألياف التي تسرع عملية التمثيل الغذائي وتحرق الدهون وتساعد على تنظيف القولون والسموم .
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27686 ] نشر منذ 56 دقيقة
بعضهم لو تدخل لي شفط مع فمه زي حق الوايتات
وتشفط الي ببطنه كله
مافي فايدة😐