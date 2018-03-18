عالم بريطاني مثير للجدل يدعو لأكل لحوم البشر

لندن(صدى):

دعا عالم الأحياء البريطاني، ريتشارد داوكينز، إلى أكل اللحوم البشرية، وذلك من خلال تجارب أجراها في المختبر الخاص به، متوقعًا أن يصبح اللحم البشري شكلًا من أشكال اللحوم النظيفة.

وأوضح ” داوكينز ” أن ” اللحم البشري ” منتج سيتم إنتاجه باستخدام الخلايا الجذعية، لافتًا إلى إنه يمكن أن يساعد في إطعام العالم دون الاضطرار إلى ذبح أي مخلوقات حية.

وأشار العالم البريطاني الملحد ” داوكينز ” إلى أن هذا الإجراء يمكن أن يساعد البشر في التغلب على المحرمات ضد أكل لحوم البشر، في الوقت الذي قوبلت فيه دعوته بالهجوم من الكثيرين؛ لتعديها الأخلاقيات إلى جانب المحرمات.

ومن الجدير بالذكر، إنه يوجد مشاكل صحية أيضًا مرتبطة بتناول لحوم البشر؛ حيث تحتوي على ” البريونات ” والتي إذا وصلت إلى الدماغ ستسبب الموت، كما تتسبب في نقل الأمراض المعدية عن طريق الدم.