بالصور.. انطلاق ” ريماك C_Two المكشوفة ” السيارة المثالية للصيف

عادل الحربي(صدى):

بعد وقت قصير من ظهورها العالمي الأول في معرض جنيف للسيارات عام 2018 ، تم تخيل ريماك C_Two الجديدة كلياً كسيارة مكشوفة. والصور التخيلية من تصميم Aksyonov Nikita وهم يعبرون الى حد كبير عن أنفسهم فالسيارة تأتي بسقف مكشوف مثل تارجا.

وفي الماضي ، كان يتطلب ازالة سقف سيارة مثل C_Two تقوية الهيكل الخارجي، الأمر الذي يؤدي بدوره إلى زيادة الوزن الذي قد يؤثر على أدائها ومدي تنقلها, ومع ذلك ، فالسيارات الفائقة الحديثة لديها بالفعل هيكل قوي ، ولم تعد التدعيمات ضرورية لها في حال تحويلها لمكشوفة.

وبغض النظر عن الصور التخيلية ، تستعد ريماك لبدء إنتاج C_Two. وذلك في نفس المنشأة المسؤولة عن تجميع Concept One وستكون عملية التصنيع محدودة على 150 وحدة فقط. وتشمل المواصفات الرسمية قوة 1.888 حصان و2.300 نيوتن متر من عزم الدوران الذي ينتج من نظام دفع كهربائي خاصة ويمكن للسيارة التسارع حتى 100 كم ساعة في 1.85 ثانية والسرعة القصوى هي 258 ميل في الساعة (412 كم / ساعة).

وتستخدم C_Two الجديدة تماما من ريماك بطارية كبيرة تبلغ 120 كيلواط في الساعة وتوفر القوة اللازمة لنطاق قيادة كلي يصل إلى 404 ميل (650 كم) ، لذلك في العالم الحقيقي ، يتوقع المستخدمون على الأرجح حوالي 300 ميل ( 500 كم) .