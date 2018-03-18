الأردن تبدي استعدادها الكامل في خدمة المملكة سياحيا

عمّان(صدى):

أعلنت وزيرة السياحة والآثار الأردنية لينا عناب، اليوم الأحد، استعداد بلادها الكامل على خدمة المملكة في المجال السياحي، مؤكده أهمية التعاون في المجالات السياحية بين الأردن والسعودية.

وأوضحت ” عناب ” أن خبراء بلادها في شتى المجالات السياحية في خدمة المملكة وجاهزون بمتخصصين وخبراء أردنيين للمساعدة في مجال الأنماط السياحية وانتاج الأفلام الترويجية السياحية وحماية الآثار، لافته إلى أن الأردن استقبلت 2.556 مليون سعودي خلال الـ5 سنوات الأخيرة.

وعرضت خلال زيارة وفد الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني إلى الأردن، فرص الاستثمار الممكنة في القطاع السياحي والبيئة المحفزة لهذه الاستثمارات، مؤكدة أن البلدين أمام مرحلة جديدة من التعاون السياحي يسعيان خلالها إلى تطوير العلاقات في هذا المجال وتبادل الخبرات.

كما اتفق الجانبان على تفعيل برنامج التعاون السياحي الموقع بين البلدين عام 2007، وسيتم وضع إطار تنفيذي وتحديثي لهذا البرنامج، مشيرة إلى أن الأردن أضحى بفضل عناصر الأمن وجمال الطبيعة والتاريخ والحضارة مقصدا رئيسيا للسياحة الخليجية وبالأخص المملكة العربية السعودية.