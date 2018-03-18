لا وجود للرحمة بقلب هذه الزوجة.. أمر مفجع تفعله بالأطفال

أبها(صدى):

في موقف خالِ من الإنسانية والرحمة، أقدمت إحدى الزوجات بمدينة أبها التابعة لمنطقة عسير، على القيام بأحد الأمور التي لا يقوم بها سوى من لا يوجد في قلبه شيء من العاطفة.

وأقرت الزوجة بأنها تقوم بتعنيف وضرب وتجويع أبناء زوجها، وذلك من خلال صوراً نشرتها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب على إحداهم أنها تستخدم أسلوب الضرب مع الطفل فيما تجوِّع الطفلة.

وأوضحت الزوجة أنها تعاني من الطفلين بالمنزل في ظل غياب زوجها، الأمر الذي أثار استياء نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أعربوا عن غضبهم الشديد مما تفعله هذه الزوجة.

وأبدت الزوجة عدم اكتراثها من تهديد البعض لها بالإبلاغ عنها؛ نظراً لأن والدهم يؤيد تعاملها معهم بهذا الأسلوب، إلا أنه بالبحث والمتابعة تم اكتشاف أن الأب متوفي والطفلين يتيمين.