لا وجود للرحمة بقلب هذه الزوجة.. أمر مفجع تفعله بالأطفال
في موقف خالِ من الإنسانية والرحمة، أقدمت إحدى الزوجات بمدينة أبها التابعة لمنطقة عسير، على القيام بأحد الأمور التي لا يقوم بها سوى من لا يوجد في قلبه شيء من العاطفة.
وأقرت الزوجة بأنها تقوم بتعنيف وضرب وتجويع أبناء زوجها، وذلك من خلال صوراً نشرتها على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب على إحداهم أنها تستخدم أسلوب الضرب مع الطفل فيما تجوِّع الطفلة.
وأوضحت الزوجة أنها تعاني من الطفلين بالمنزل في ظل غياب زوجها، الأمر الذي أثار استياء نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، الذين أعربوا عن غضبهم الشديد مما تفعله هذه الزوجة.
وأبدت الزوجة عدم اكتراثها من تهديد البعض لها بالإبلاغ عنها؛ نظراً لأن والدهم يؤيد تعاملها معهم بهذا الأسلوب، إلا أنه بالبحث والمتابعة تم اكتشاف أن الأب متوفي والطفلين يتيمين.
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1319 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبي الله ونعم الوكيل.
واضح وصريح[ عدد التعليقات: 1319 ] نشر منذ 1 ساعة
كل نفس بما كسبت رهينة.
لا وبعد أيتام،،يالطيييييف.
( ابوفهد ) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6544 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يصيبك ويبلاك ويشغلك في نفسك والله يسلط عليك الجلطات اللي تضربك في مخك وفي قلبك وتربط لسانك عن الكلام وتجعلك عاجزه عن الحركه وتقلبين من جنب لجنب
( ابوفهد ) عقاب بن صقر شاهين الحر[ عدد التعليقات: 6544 ] نشر منذ 1 ساعة
وينك ياخالد أبا الخيل
الامبراطوره[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 1 ساعة
يا ريت يعطوني الاطفال اربيهم مع اولادي وش ذنب الطفل
سـارونھَہّ[ عدد التعليقات: 33 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبي الله ونعم الوكيل فيك الله ينتقم منك بعزته وجلاله نصيرهم ووكيلهم الله عليك….
رااايق[ عدد التعليقات: 4158 ] نشر منذ 1 ساعة
تتلذذين بتعذيب أيتام *!!!!
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راح يجي يوم يتلذذون **! وهم يشوفونك تتعذبين بنار جهنم **!!
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حسبنا الله ونعم الوكيل *!!
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😉👌[ عدد التعليقات: 27686 ] نشر منذ 1 ساعة
هذي حيوانه
عليها من الله ماتستحق
أسأل الله العظيم
أن يكسر يدها ورجلها
ويبلاها باالشلل
ويطول بعمرها
وهي باالعذاب
الله يجعلك تتمنين الموت وماتلقينه
ي حيوانه😠
ابا الخيل شاطر بس مع الضعوف
أما هذي شكلها واصله وواثقه من نفسها
لكن مهي بعيدة من رب العالمين.
سوسو[ عدد التعليقات: 9 ] نشر منذ 52 دقيقة
ياريت يعطوني الاطفال اربيهم ماعندي اطفال بيعوضوني عنهم
الدسك22[ عدد التعليقات: 335 ] نشر منذ 46 دقيقة
وين وزارة العمل
وين دور النيابة عنها
حسبنا الله ونعم الوكيل فيها
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 299 ] نشر منذ 31 دقيقة
امسكواها وخذو البزارين منها
هذي المفروض الليله تنسجن وتنجلد هذي وحده ماتخاف الله مريضه
وين وزير العمل وين وزير الي في الكمبوتر الي يلاحقون الي يكتبون في توتر وفاس بك وسنب شت
حسبي الله عليك
حسبي الله عليك
Saleh[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 25 دقيقة
لاحول و لا قوة الا بالله . احنا فين صرنا عايشين يارب ارحمنا برحمتك. عليها من الله ما تستحق. انا مستعد اساعد هذول الاطفال بأي شي اقدر عليه
Mr. Crash[ عدد التعليقات: 1804 ] نشر منذ 23 دقيقة
عقابها من الله قريب اقرب مما تتصور، يمهل ولا يهمل
💄ام محمد 👍🏻💄[ عدد التعليقات: 6785 ] نشر منذ 20 دقيقة
ما اتوقع صحيح انها زوجة اب وأبوهم متوفي والعيال عندها لكن ننتظر بيان وزارة الشؤون الاجتماعية
🦋[ عدد التعليقات: 150 ] نشر منذ 14 دقيقة
لازم ينقذون البزران منها هذي ماهي صاحية
سلموهم للام او الجدات ارحم من غيرهم